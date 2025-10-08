"A senhora Água das Nações Unidas". Morreu Catarina de Albuquerque, antiga relatora especial da ONU

Catarina de Albuquerque, de 55 anos, era licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e mestre em Direito Internacional, pelo Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales (IHEID) de Genebra.

Foi a primeira relatora especial da ONU para o Direito à Água e ao Saneamento, cargo que exerceu entre 2008 e 2014, até assumir a presidência executiva da parceria global Sanitation and Water for All (Saneamento e Água para Todos).





"Um trabalho notável e inspirador"

"Catarina de Albuquerque deixa-nos demasiado cedo, mas tendo já realizado um trabalho notável e inspirador, de busca incessante pela melhoria das condições de vida e pela preservação da dignidade dos mais desfavorecidos", reagiu Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota divulgada na página da Presidência.





"A senhora 'Água' das Nações Unidas"





A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima manifestou o seu "profundo pesar" pela morte de Catarina de Albuquerque, associada da APAV e vice-presidente da direção (2013–2019), numa nota divulgada no Facebook. Sem adiantar mais detalhes, a APAV endereçou as "mais respeitosas condolências à família e amigos".“Como primeira Relatora Especial da ONU sobre os direitos humanos à água potável e ao saneamento, tive o privilégio e a responsabilidade de abrir novos caminhos — criando um espaço para a água e o saneamento na agenda global de direitos humanos, mas também colocando os direitos humanos na agenda global da água, quando eles eram muitas vezes ignorados”, afirmou Catarina de Albuquerque. “Isso significou ser uma voz nova num campo que precisava desesperadamente de mais ambição, ação e responsabilidade”.Após o anúncio da sua partida,O presidente da República expressou à família e aos amigos de Catarina de Albuquerque "as mais sinceras condolências por esta irreparável perda", acrescentou a nota.Numa mensagem na rede social, a Missão Portugal junto das Nações Unidas em Genebra recordou "com profunda gratidão e trabalho conjunto de décadas com a eminente jurista portuguesa e com a Senhora "Água" das Nações Unidas".