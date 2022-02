A Sopa da pedra de Almeirim no "apetites cá dos nossos"

É um ex-libris que levou há poucos anos à criação da Associação de Restaurantes da Sopa da Pedra mostrando a importância que a gastronomia tem para o desenvolvimento das regiões, como forma de promoção do turismo.



Na cidade, aguarda-se para breve o reconhecimento de especialidade tradicional garantida da União Europeia. O processo está a aguardar uma decisão em Bruxelas.



No "apetites cá dos nossos" de hoje, uma rubrica todas as quartas-feiras no Portugal em Direto da Antena 1, vamos com a repórter Arlinda Brandão até Almeirim ao restaurante que está a fazer 60 anos e que chama a si a origem da sopa da pedra.