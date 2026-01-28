A1 cortada no sentido sul-norte em vários pontos entre Torres Novas e Pombal

A Autoestrada 1 (A1) continuava hoje pelas 14:00 cortada em vários pontos e condicionada entre os nós de Torres Novas (Santarém) e Pombal (Leiria), principalmente no sentido sul-norte, devido à queda de árvores, indicaram a GNR e a Brisa.



Segundo disse à Lusa fonte oficial da Guarda Nacional Republicana (GNR), "devido à queda de árvores", a circulação na A1 decorre "com dificuldades e corte de via entre o nó de Torres Novas e Pombal", afetando "ambos os sentidos" para a realização de "trabalhos de limpeza da via".

A mesma fonte acrescentou ter indicação de que a via "está cortada", apesar de "períodos em que deram movimento às viaturas", mas houve necessidade de voltar a suspender a circulação.

A Brisa Concessão Rodoviária informou, em comunicado, que "devido um incidente, a circulação na A1 está cortada ao quilómetro 153 (sentido norte-sul), entre os nós de Pombal e de Leiria.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Brisa disse não ter informação sobre o tipo de "incidente" que motivou o corte da circulação.

Anteriormente, fonte da GNR disse à Lusa que a A1 estava cortada no sentido sul-norte junto à saída para Fátima, no distrito de Santarém, para limpeza de detritos provocados pelo mau tempo, ao quilómetro 94.

No comunicado, a Brisa informou também que, além da A1, o trânsito estava cortado no nó de entrada da A23, que liga Torres Novas à Guarda.