A1 parcialmente reaberta em Gaia após corte por incêndio em camião de cerveja

Segundo aquela fonte, pelas 16:50, já era possível circular por uma das vias naquele sentido.

Esta manhã um veículo pesado de mercadorias, carregado com cerveja, tombou junto ao quilómetro 295 da A1, tendo-se incendiado.

À Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto explicou que o alerta foi dado às 10:08, sendo que pelas 11:00 "o incêndio já estava dado como extinto".

Segundo informação da Brisa Concessão Rodoviária, o trânsito esteve a ser desviado no nó de Jaca para a A29.

No local estiveram operacionais do Batalhão Sapadores Bombeiros e Proteção Civil de Vila Nova de Gaia, dos bombeiros voluntários de Coimbrões e dos Carvalhos, num total de 29 operacionais e 10 viaturas.