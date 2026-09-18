A1 reabriu ao trânsito, 303 operacionais continuam a combater fogo em Aveiro

A A1 foi reaberta quase seis horas depois de ser cortada nos dois sentidos devido ao incêndio que lavra na região de Aveiro.

O incêndio deflagrou pelas 12h30 numa zona florestal da freguesia de Eixo e Eirol, no concelho de Aveiro. A auto-estrada foi cortada pelas 14h00 entre Aveiro Sul e Albergaria nos quilómetros 233 e 249.

O incendio ainda está por dominar, mas já não está ameaçar povoações.Fonte da GNR deu na altura como alternativa de circulação a A25, a A17 e a Estrada Nacional 235.

Segundo a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil combatem o fogo 303 operacionais, auxiliados por 90 viaturas em terra e três meios aéreos.

Entretanto, a GNR informou que a Autoestrada do Norte (A1) reabriu já nos dois sentidos pelas 19h30.

Como consequência do corte da A1, verificaram-se grandes filas de trânsito nestas vias durante a tarde.

c/ Lusa