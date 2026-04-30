A1 reabriu condicionada no sentido norte-sul às 09h29

Os bombeiros no local reabriram a via da esquerda, o que permitiu a circulação de trânsito, ainda que de forma condicionada.

Os trabalhos irão continuar no local, disse a mesma fonte.

A circulação na A1 estava interrompida entre a Mealhada e Coimbra devido a um acidente que envolveu três veículos pesados, que causou um ferido ligeiro, segundo a proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional da Região de Coimbra indicou à Lusa que o alerta para o acidente na autoestrada do Norte, que ocorreu ao quilómetro 199, foi dado às 05:55.