A16 cortada no sentido Sintra-Cascais após queda de placar publicitário
A Autoestrada 16 (A16) está cortada desde as 23:15 de sexta-feira no sentido Sintra-Cascais na zona de Alcabideche após a queda de um placar publicitário na via, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.
O alerta para a ocorrência foi dado pelas 21:40 de sexta-feira.
Pelas 23:15, o trânsito foi cortado para serem realizados os trabalhos de remoção do placar publicitário que caiu para a via, indicou à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa.
No local, pelas 00:10 de hoje, estavam 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas, segundo o `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).