A24 cortada entre Vidago e Pedras Salgadas devido a incêndio em camião
Um incêndio que hoje deflagrou num camião carregado de linho obrigou ao corte da Autoestrada 24 (A24), entre Vidago (concelho de Chaves) e Pedras Salgadas (Vila Pouca de Aguiar), disse à Lusa fonte da Proteção Civil.
O incidente, para o qual foi dado alerta às 06:15, ocorreu ao quilómetro 33, no sentido Chaves - Vila Real, pelo que as autoridades recomendam que os condutores optem pela Estrada Nacional 2 (EN2).
O incêndio foi já extinto, mas no local, no distrito de Vila Real, encontram-se 35 operacionais e 11 viaturas.
Cerca das 08:00, segundo a fonte, aguardava-se a chegada de uma máquina para retirar a mercadoria, para posteriormente se proceder à limpeza da via.