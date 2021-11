A25 teve de ser cortada com despiste de pesado de mercadorias

O veículo transportava bagaço de azeitona e provocou um ferido ligeiro, o condutor.



O pesado circulava no sentido Viseu-Guarda e terá embatido no separador central, imobilizando-se depois de tombar no outro sentido da autoestrada.



Não há ainda previsão para a reabertura ao trânsito da via ao trânsito.