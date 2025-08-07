A4 cortada no sentido Mirandela-Bragança devido a acidente que causou dois mortos

Além das duas vítimas mortais, duas mulheres de 36 e 46 anos, um homem de 58 anos ficou ferido, disse à Lusa fonte da GNR.

O alerta para o acidente foi dado pelas 23:00 de quarta-feira e ocorreu ao quilómetro 157,7 na A4, no sentido Mirandela-Bragança, estando a via cortada nesse sentido.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 01:00 de hoje mantinham-se no local 24 operacionais, apoiados por 11 viaturas.