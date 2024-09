A43 cortada em trânsito nos dois sentidos em Gondomar

Segundo o Centro Municipal de Operações de Socorro de Gondomar, está a lavrar um incêndio desde as 13:02 em Jovim, situação que levou a que fossem retiradas pessoas das casas mais próximas ao local do incêndio.

Numa publicação na sua página no Facebbok, o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, assinala a "A43 cortada a partir do nó de Gondomar Este", bem como a Estrada "D. Miguel cortada entre a autoestrada e Jovim".

Na mesma publicação, o autarca do distrito do Porto admite que a "Estrada Nacional 108, [que junto ao rio Douro liga o Porto e Entre-os-Rios], está "com probabilidade de corte".

A página do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do indicava às 14:24 que estão no combate às chamas 35 operacionais apoiados por nove viaturas.