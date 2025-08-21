Em direto
Abaixo-assinado apela à união das centrais sindicais para responder à contrarreforma laboral

por Henriques Sandra

Foto: Josue Isai Ramos Figueroa - Unsplach

Mais de 200 personalidades uniram-se num abaixo-assinado para apelar à união das centrais sindicais CGTP e UGT numa resposta eficaz àquilo que chamam de contrarreforma laboral, que é o projeto do Governo de alterações às leis do trabalho.

Entre essas personalidades estão nomes como o antigo secretário-geral da CGTP, Manuel Carvalho da Silva e a eurodeputada socialista Marta Temido.

Entre os primeiros signatários está a antiga bastonária da Ordem dos Enfermeiros Maria Augusta de Sousa, que destaca à Antena 1 a importância de haver unidade na ação em defesa dos interesses dos trabalhadores.

Este abaixo-assinado foi entregue ao início da tarde ao secretário-geral da CGTP.

Os signatários aguardam agora que a UGT agende uma reunião para entregarem o abaixo-assinado.

Há pouco a CGTP anunciou uma conferência de imprensa, para amanhã de manhã, no Porto, sobre este tema das propostas de alteração à legislação laboral do Governo e prometeu anunciar novas formas de luta.
