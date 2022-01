Aberto autoagendamento de vacinas para pessoas com 30 ou mais anos

Segundo os Serviço Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), já é possível fazer, desde domingo à tarde, o pedido de agendamento `online` para utentes com idade igual ou superior a 30 anos, através do Portal COVID-19 https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento.

O Portal possibilita também o pedido de agendamento para a dose de reforço contra a Covid-19 dos cidadãos com 18 ou mais anos que foram vacinados com uma dose da vacina Janssen há 90 ou mais dias.

De acordo com o último boletim de vacinação diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), 95.701 pessoas receberam no sábado a dose de reforço da vacina contra a covid-19, elevando o total para 4.332.561 pessoas vacinadas com a dose de reforço.

Há também mais 1.901 pessoas com o esquema vacinal primário completo, num total de 8.775.669 pessoas nessa situação.

Quanto às crianças entre os 5 e os 11 anos há mais 46 crianças nestas idades com a vacinação contra a covid-19 iniciada, num total de 300.999.

As faixas etárias entre os 70 e 79 anos e com 80 ou mais anos continuam a ser as que apresentam uma maior percentagem de pessoas com dose de reforço administrada, com taxas de 94% e 92%, respetivamente.

Entre os 60 e os 69 anos há 86% de vacinados com a dose de reforço, o que equivale a um total de mais de um milhão de pessoas nesta faixa etária.