Aberto concurso para rede de apoio a vítimas de violência doméstica

concurso visa a “cobertura do território nacional com estruturas de atendimento permanente e apoio especializado a vítimas de violência doméstica”.

“Este concurso insere-se no quadro de ação prioritária que o Governo tem vindo a desenvolver para reforçar as medidas de prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica”, adianta o gabinete da secretária de Estado Rosa Monteiro.“As ações elegíveis incluem o atendimento, acompanhamento e apoio especializados nas dimensões social, psicológica e jurídica; atividades de informação, sensibilização e prevenção primária junto da comunidade local; e preparação e edição de materiais formativos e informativos de suporte às atividades relacionadas com violência doméstica”, enumera o mesmo comunicado.De acordo com a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade,, apostando no papel dos gabinetes de atendimento por equipas especializadas que atuam em redes de parcerias locais”.O Governo assinala, por último, que “a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica é composta, neste momento, por 167 estruturas de atendimento, 40 casas abrigo e 26 estruturas de acolhimento de emergência”.