O Ministério Público abriu um inquérito ao deputado do PSD Carlos Silva Santiago, que terá atropelado uma criança de nove anos numa passadeira em Vila Nova de Paiva.

Na altura, Carlos Silva Santiago acusou uma taxa de álcool no sangue superior à legal. O próprio confirmou que conduzia sob efeito do álcool, mas rejeita que o acidente se trate de um atropelamento.



O inquérito foi aberto na secção de Sátão do DIAP de Viseu.