Aberto inquérito no Ministério Público na sequência das suspeitas de corrupção na nomeação de árbitros de futebol

Os crimes em investigação são corrupção e tráfico de influências.





Em causa estão os casos em que, alegadamente, árbitros souberam das nomeações para jogos do Estrela da Amadora, na reta final do Campeonato, antes de as mesmas terem sido divulgadas.





A notícia é avançada pelo jornal Público, que teve acesso a um documento que foi entregue na PJ com a denúncia.



A participação refere concretamente que o árbitro Hélder Malheiro teve conhecimento antecipado da nomeação para o encontro entre o Estrela e o Moreirense na jornada 32 da Primeira Liga



Este caso foi levantado após a demissão de Duarte Gomes do cargo de Diretor Técnico Nacional de Arbitragem, que levou a um inquérito do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol. No entanto, o inquérito resultou no arquivamento deste processo.

