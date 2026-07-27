Chegaram à Policia Judiciária as suspeitas sobre as nomeações de árbitros de futebol

A notícia é avançada pelo jornal Público, que teve acesso a um documento que foi entregue na PJ com a denúncia.



A participação refere concretamente que o árbitro Hélder Malheiro teve conhecimento antecipado da nomeação para o encontro entre o Estrela e o Moreirense na jornada 32 da Primeira Liga



Este caso foi levantado após a demissão de Duarte Gomes do cargo de Diretor Técnico Nacional de Arbitragem, que levou a um inquérito do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol



No entanto, o inquérito resultou no arquivamento deste processo.



O caso chegou entretanto à Policia Judiciaria.

