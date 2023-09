Aborto. Mais de 10% das IVG falharam em 2022 por ultrapassar prazos legais

Apesar do aumento de procedimentos de IVG no setor privado, a maioria continua a registar-se nos hospitais públicosOs hospitais privados tiveram um aumento nas IVG – comparação com ano anterior – particularmente em 2020 e 2022 (12% e 24%, respetivamente).A ERS levou a cabo o estudo "Acesso à Interrupção Voluntária da Gravidez no Serviço Nacional de Saúde" para averiguar "a eventual existência de obstáculos ao acesso à IVG, nomeadamente através da análise transversal dos procedimentos em vigor nos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do SNS", analisar a oferta deste tipo de cuidados de saúde, a evolução do número de IVG realizadas e o cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos.No centos de saúde a situação é ainda mais grave: dos 55 abordados nenhum tem IVG e apenas cinco disponibilizam consultas prévias.

A IVG é permitida nas primeiras 10 semanas de gravidez. Depois desse período, é também permitida até às 12 semanas se indicada para evitar a morte ou danos físicos ou psicológicos graves e duradouros da grávida, até às 16 semanas se a gravidez resultar de violação ou abuso sexual da grávida e até às 24 semanas caso se preveja que o bebé venha a sofrer de doença grave ou malformação congénita incuráveis.

Os dados revelam falhas na resposta aos pedidos às mulheres que pretendem interromper a gravidez, em 2022, com