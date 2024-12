Abortos voluntários aumentam pelo segundo ano consecutivo

Durante o ano passado, foram registadas pouco mais de 17 mil interrupções da gravidez - um aumento de três por cento face ao ano de 2022.



O mesmo documento mostra que o aumento registado em 2023 foi transversal à maioria das regiões do país com exceção da região de Lisboa e Vale do Tejo.



O grupo etário que registou maior número absoluto continua a ser o dos 20 aos 24 anos de idade.



O SNS continua a ser o setor que realiza mais interrupções nas primeiras dez semanas de gestação.