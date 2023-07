Abrigo dos Pequeninos no Porto reabre no último trimestre do ano

"O Abrigo dos Pequeninos está previsto estar pronto no 4.º trimestre deste ano", afirmou Rui Moreira, em resposta à eleita do BE durante a sessão da Assembleia Municipal do Porto, que decorreu na segunda-feira à noite.

Fundado em abril de 1935 para acolher crianças carenciadas, o Abrigo dos Pequeninos, equipamento situado nas Fontainhas, freguesia do Bonfim, vai reabrir como reserva museológica.

Em dezembro de 2021, a responsável pela reorganização das reservas museológicas e docente Maria Aguiar revelou à Lusa que serão sete as salas que vão compor aquele espaço, cada qual dedicada a uma tipologia: pintura, têxteis, desenhos, gravuras, metais, mobiliário e uma caixa-forte "para albergar peças de maior valor".

O Abrigo dos Pequeninos albergará também um laboratório, equipamento que "não é comum a todas as reservas" e que permitirá a conservação e o restauro das peças.

Uma área de estudo, um estúdio fotográfico, uma sala de quarentena e outra de tratamento de anoxia, para onde será movida a tenda de tratamento instalada desde maio de 2020 na reserva de Ramalde, serão outros dos espaços que integrarão aquela reserva museológica visitável.

Em novembro de 2020, a Câmara do Porto lançou o concurso público para a realização das obras de requalificação do edifício do Abrigo dos Pequeninos, com um preço base de procedimento de 1,35 milhões de euros. A gestão da empreitada está a cargo da empresa municipal Domus Social.