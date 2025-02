Abril traz mais ruas proibidas a tuk-tuks em Lisboa

Num momento em que há muitos relatos de tensão por causa destes veículos, a autarquia da capital dá conta de novas medidas para ir ao encontro das reivindicações dos habitantes, sem, no entanto, prejudicar os operadores turísticos.O vice-presidente da câmara de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, refere que no total vão ser 340 arruamentos interditos a tuk-tuks na capital lisboeta.Filipe Anacoreta Correia revela ainda que vão ser criadas zonas próprias para o estacionamento dos tuk-tuks.A autarquia da capital tenta limitar os constrangimentos causados pelo elevado número de tuk-tuks que circulam em Lisboa, em particular na zona histórica.