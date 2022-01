Absentismo no SNS. 5,1 milhões de dias de faltas em 2021

Os profissionais de saúde faltaram 5,1 milhões de dias no ano passado. Os números do Portal da Transparência do SNS, revelados pelo jornal Público, mostram que o absentismo no Serviço Nacional de Saúde aumentou 21,6% em relação a 2019, antes do início da pandemia.