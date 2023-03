Abusos na Igreja. Comissão critica ausência de medidas de apoio às vítimas

"Propusemos 16 medidas concretas para apoio às vítimas. Dessas 16 medidas, zero foram implementadas", lamentou Daniel Sampaio, membro da comissão independente, em entrevista à RTP.



"As vítimas não ficaram no centro do debate e da intervenção", criticou, acrescentando que "a Igreja é responsável e não tem feito nada".



Questionado sobre se considera que a Igreja está a ocultar casos de abusos sexuais, Daniel Sampaio disse não ter "a menor dúvida de que a hierarquia da Igreja sabe mais".