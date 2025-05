Abusos na Igreja. Grupo VITA recebeu 78 pedidos de compensação financeira em dois anos

Criado pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) para acompanhar as situações de abuso sexual na Igreja Católica, o Grupo VITA faz um balanço positivo de dois anos de trabalho. Até ao momento, foi contactado por um total de 130 vítimas, sendo que dos 78 pedidos de compensação financeira recebidos até agora "foram avaliadas 51 pessoas, estando as restantes agendadas até ao final do mês de julho".