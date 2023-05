Abusos na igreja. Levantar o segredo da confissão não é uma opção para os católicos

Levantar o segredo da confissão para serem conhecidos mais casos de abuso sexual não é uma opção.Manuel Clemente defende que esta é uma prática sagrada,mas o Cardeal recorda que os padres devem aconselhar os fiéis a recorrerem à justiça sempre que sejam revelados crimes.





O Cardeal Patriarca de Lisboa esteve na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega (CH), sobre as recomendações do Relatório Final «Quebrar o Silêncio» e a perspetiva da Igreja Católica sobre a anunciada mudança de paradigma nesta matéria, na Assembleia da República.