Foto: João Marques - RTP

De segunda para terça-feira mais seis pessoas pediram compensação financeira pelos abusos de que foram alvo no seio da Igreja Católica em Portugal. Ao todo são agora 77 pessoas. Prevê-se que todas as situações estejam avaliadas até setembro e que o processo de atribuição de compensações financeiras esteja concluído até ao final do do ano.