Abusos na Igreja. Palavras de Marcelo "podem inibir futuras denúncias"

Lusa

No entendimento do psicólogo Ricardo Barroso, especialista na área de Abusos Sexuais de crianças e jovens, as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa sobre crimes de pedofilia na Igreja podem inibir outras vítimas de apresentarem queixa formal.