Abusos na Igreja. Vítimas sem confiança nas Comissões Diocesanas

Vai ser criado um grupo de apoio com psicólogos e psiquiatras para todas as vítimas de abusos sexuais que pedirem ajuda às Comissões Diocesanas. Uma intenção vista com desconfiança por todos aqueles que foram abusados no seio da igreja.