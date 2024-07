Está escondido em Portugal o ex-treinador de ginástica que foi condenado, no Brasil, a 109 anos de cadeia por abuso sexual de menores. Fernando de Carvalho Lopes vive em São João da Madeira, como mostram as imagens a que A Prova dos Factos teve acesso.

O ex-treinador banido da Federação brasileira de ginástica aguarda em liberdade o resultado do recurso ao Superior Tribunal de Justiça, mas não avisou as autoridades brasileiras de que saiu do país. Está em Portugal há mais de um ano.