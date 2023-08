Abusos sexuais. Denúncias aumentaram após alterações na composição das comissões diocesanas

Em declarações à RTP, Paula Margarido, coordenadora nacional das Comissões Diocesanas da Proteção de Menores, revelou que o número de denúncias de vítimas de abusos sexuais na Igreja aumentou desde que a constituição das comissões diocesanas deixou de contemplar membros do clero.

"Desde abril e depois de se ter alterado a constituição de cada comissão diocesana, houve um aumento de denúncias", declarou, acrescentando, porém, que ainda não são conhecidos esses números.



Paula Margarido esteve no encontro entre o papa e as vítimas de abusos sexuais, que decorreu na quarta-feira. A coordenadora nacional das comissões diocesanas diz que este foi um encontro "profundamente difícil".



"O papa ouviu cada um deles, olhando cada vítima nos seus olhos", declarou, afirmando que as vítimas "sentiram-se apoiadas por Sua Santidade".