Abusos sexuais na Igreja. 25 casos entregues no Ministério Público

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica validou 512 denúncias de abuso sexual na Igreja Católica no último ano. Mas de acordo com a investigação realizada este número pode ultrapassar as 4.800 vítimas. Vinte cinco casos foram entregues ao Ministério Público