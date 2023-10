Abusos sexuais na Igreja. Há vários elementos afastados do seus deveres canónicos

De acordo com a coordenadora do grupo Vita, Rute Agulhas, algumas dioceses e institutos optaram por afastar preventivamente alguns elementos, enquanto decorrem as averiguações.O grupo criado pela conferência episcopal portuguesa para escutar e acompanhar situações de abuso sexual na igreja afirma que tem estado presente, à medida que as vítimas começam a ser chamadas para serem ouvidas pelas dioceses.Até ao momento, o grupo Vita já recebeu 57 pedidos de ajuda.

Foram reportados 13 casos à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Judiciária, além de trinta e uma situações, junto das estruturas da Igreja.





Entretanto a Associação Coração Silenciado diz que as vítimas de abusos sexuais na Igreja devem ser indemnizadas, e informa que vai lançar uma petição a exigir compensações financeiras.O Jornal de Notícias revela esta terça-feira que esta associação, que representa vítimas destes crimes, continua insatisfeita com a resposta dada pela Igreja Católica em Portugal.