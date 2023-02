Abusos sexuais na Igreja. Padre terá abusado de crianças no confessionário durante décadas

Durante as confissões fazia insistentes perguntas com contornos explícitos de cariz sexual e obrigava as crianças a situações traumáticas. Toda a vila minhota falava sobre o caso, mas a maioria dos fiéis calava, com medo de represálias. As poucas queixas, feitas nas décadas de 1990 e 2000 foram ignoradas pelo Arcebispo da altura, D. Jorge Ortiga. As vítimas, hoje homens e mulheres, quebram o silêncio e relatam como os abusos lhes deixaram marcas para a vida.