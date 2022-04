Abusos sexuais na Igreja. Vítimas de todas as idades e de todo o país

Foto: Markus Spiske - Unsplash

Somam-se as denúncias sobre casos de abusos sexuais sobre menores na Igreja Católica, em Portugal. Até ontem à noite eram 295 recolhidos em apenas três meses. A Comissão Independente formada a pedido da Conferência Episcopal, apela à denúncia. Diz que precisa de chegar ao Portugal profundo.

No Jornal 2 da RTP, Pedro Strecht deixa claro que, apesar do número crescente de denúncias, esta é só a ponta do icebergue.