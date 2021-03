Acabam arquivados mais de metade dos casos de corrupção em Portugal

Apenas 10% das denúncias terminam em condenação. O relatório do Conselho para a Prevenção da Corrupção alerta para dificuldades na investigação destes crimes. No ano passado, registou-se uma ligeira descida no total de denúncias.

As autarquias lideram as queixas de corrupção a nível nacional.



Ao Conselho para a Prevenção da Corrupção chegaram no ano passado mais de 380 casos envolvendo os municípios.