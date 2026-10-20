Acampada de Lisboa decide ficar apesar de avisos da PSP

Através de uma mensagem transmitida por megafone às centenas de pessoas que se mantêm na Praça D. Pedro IV, no Rossio, a porta-voz para a comunicação da Acampada de Lisboa, Ana Luíza, transmitiu um contacto feito com a Polícia de Segurança Pública (PSP) pela meia-noite, no qual se terá "solicitado a saída para evitar uma retirada coerciva, dizendo que podia acontecer a qualquer momento, mas sem hora marcada".

A posição assumida pelos manifestantes, em resposta, foi: "somos muitos e vamos continuar aqui".

A seguir foi comunicada a estratégia de resposta, que passa pela designação de um sinal, a cruz ao estilo de Xutos e Pontapés, caso haja intervenção policial.

Dado o sinal, os manifestantes deverão formar um cordão em volta das dezenas de tendas que estão instaladas na praça.

"Não nos querem ouvir, temos de gritar mais alto e defender o nosso perímetro. Estamos a proteger os nossos sonhos e a garantir o direito à habitação", disse António Tonga, um dos porta-vozes da Acampada de Lisboa.

A manifestação contra as condições de vida e a crise na habitação começou no Porto, no dia 10, e mantém-se até hoje com dezenas de tendas montadas na Praça D. João I.

Na madrugada de quinta-feira ocorreu uma carga policial naquela praça que causou perto de 40 feridos.

Também em Lisboa dezenas de tendas estão desde sábado montadas no Rossio.

A Acampada de Lisboa, coletivo informal, horizontal e diversificado, com o lema "Não dá mais? Então monta a tua tenda!", voltou a juntar na segunda-feira centenas de pessoas, a partir das 19:00, numa assembleia aberta.

Por volta dessa hora, a PSP prometeu "esgotar ao máximo a via do diálogo" com os promotores dos protestos pelo direito à habitação em Lisboa e Porto, mas avisou que vai haver uma intervenção policial caso as tendas não sejam desmontadas.

"Há um limite. Se não for possível pela via do diálogo e negociação, terá de haver uma intervenção da PSP", disse à Lusa o porta-voz da Polícia de Segurança Pública, Sérgio Soares, avançando que os manifestantes em Lisboa e no Porto estão a cometer uma "série de irregularidades".

Segundo a PSP, em causa está um "acampamento ilegal", uma vez que os manifestantes não têm qualquer licença das autarquias para montarem as tendas no Rossio e na Praça D. Joao I; o facto de a lei não permitir manifestações e ocupação do espaço público depois da meia-noite e desrespeito pela lei do ruído.

A base da estátua de D. Pedro IV e de quatro figuras femininas que simbolizam as alegadas virtudes do monarca - prudência, justiça, fortaleza e moderação - já não tem espaço livre para cartazes, de modo que as reivindicações já extravasaram para a própria calçada.

"Não tenho casa, também me vão tirar a tenda?", questiona-se.

Um cartaz elenca as exigências do movimento: reversão da nova lei do arrendamento; fim das demolições e dos despejos sem alternativa habitacional; travão à aquisição de habitação por fundos imobiliários; aumento da habitação pública; recuperação de imóveis devolutos para fins habitacionais; aplicar tetos "verdadeiramente acessíveis" à renda.