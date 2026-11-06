Acampada de Lisboa reafirma que não sai do Rossio

O texto, aprovado pelo grupo de trabalho dedicado à Câmara Municipal de Lisboa, que foi lido na assembleia popular e aplaudido pela generalidade das centenas de participantes, será divulgado como comunicado de imprensa, mas corresponde, genericamente, à resposta que Renata Cambra já tinha dado à autarquia depois da proposta que lhe foi endereçada pelo gabinete de Carlos Moedas.





A Câmara de Lisboa propôs hoje a Renata Cambra que mantenha apenas uma tenda no Rossio aquando do mercado de Natal e que os protestos pela habitação sejam deslocalizados para o Largo de São Domingos, Martim Moniz ou Restauradores.





A acampada aprovou ainda que quer discutir na reunião com o Presidente da República a reversão da lei do arrendamento, o teto às rendas, o fim da especulação e a perseguição política aos imigrantes que participam nos protestos.



