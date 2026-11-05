Acampada do Porto acusa Governo de querer negociar apenas de "fachada"

Na abertura da Assembleia Popular que começou cerca das 20:00, na Praça D. João I, um dos elementos da mesa deu conta das declarações do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro à saída da reunião com membros do Governo, citando a frase do político em que afirmou que não houve acordo para avançar do zero com uma nova lei do arrendamento.





Começando por afirmar que a acampada "não é partidária, mas não é apolítica", o representante da acampada referiu, logo depois que o desfecho da reunião "demonstra que a vontade de o Governo negociar é de fachada", complementando que essa postura "não os surpreende".





A assistir à assembleia estão cerca de 100 pessoas, num espaço que diminuiu fruto da oferta, hoje, de cerca de 30 tendas, que elevaram para quase 50 as montadas na Praça D. João I.





Os atuais protestos contra a crise na habitação tiveram início no Porto a 10 de outubro e expandiram-se a Lisboa, mas já motivaram também concentrações noutras cidades.





A atuação da PSP para dispersar as acampadas e retirar as tendas no Rossio, em Lisboa, e na Praça D. João I, no Porto, levou a dezenas de detenções e provocou dezenas de feridos, motivando críticas de vários quadrantes.





O Ministério Público pediu entretanto ao Tribunal Constitucional para avaliar a constitucionalidade da norma de 1974 que estabelece que uma manifestação tem como limite horário as 00:30.





As seis propostas iniciais relativas às políticas nacionais de habitação passaram a nove reivindicações, após terem sido aprovados contributos da Habitação Hoje e Chão das Lutas.





Assim, a primeira proposta é a reversão da lei do arrendamento, a segunda proposta "passaria a ser o fim dos despejos e demolições sem habitação alternativa", a terceira mantém-se como o "travão à aquisição de imóveis por fundos imobiliários", a quarta passa a ser "o aumento do parque público de habitação em renda apoiada", em vez de acessível, a quinta é a "recuperação pública de imóveis devolutos".





A sexta proposta é a implementação de um "teto às rendas considerando rendimentos reais", a sétima a "imposição de mecanismos de pressão para arrendamento de casas vazias", a oitava o "fim dos benefícios fiscais à especulação imobiliária" e a nona "proibir e revogar licenças de alojamento local em imóveis habitacionais".