Ação solidária ajuda e dá a conhecer realidade do cancro pediátrico

O objetivo é angariar donativos para a Acreditar , a associação que assinala agora 30 anos e que, desde 1994, garante uma ajuda fundamental às crianças e jovens com cancro e às suas famílias, acompanhando e prestando apoio em todas as fases da doença.





Carla Pinto, diretora executiva da APCC, explica que com esta iniciativa pretendem “fazer a diferença e dar o contributo para esta missão tão nobre. Os centro comerciais são mais do que meros locais de compras, existem para servir as pessoas e as comunidades onde estão inseridos (…) e são plataformas de informação e sensibilização das pessoas para as causas sociais ”. Concerto Solidário Acreditar ”.





Uma data em que o mote solidariedade está presente e em que se celebra no Dia Internacional do Voluntariado. Uma função imprescindível em causas como a Acreditar apoia, ajuda e dá a conhecer. Carla Pinto afirma mesmo ser “um dia muito feliz” e dá conta do porquê desta iniciativa.A campanha terá início na praça central do Centro Colombo, às 18h00, com o concerto da Orquestra de Sopros da Metropolitana, onde será entregue à Acreditar os donativos da APCC e dos seus associados.





Junte-se a esta causa





A realidade do cancro pediátrico em Portugal continua a ser um enorme desafio para país e crianças.







Cerca de 20 por cento das crianças diagnosticadas não sobrevivem e dois terços das que superam a doença enfrentam sequelas de longo prazo, explica a diretora-geral da Acreditar: “Continua a ser uma realidade em que o prognóstico de cura é bastante melhor do que era há uns anos atrás, mas continua a ser uma realidade muito dramática e desafiante para pais e toda a envolvente destas crianças”.





Apesar da dureza desta doença no início de vida de muitas crianças, não existe uma aposta na investigação nesta área devido aonúmero de casos, refere Margarida Cruz. Mas “se se continuar a pensar que 400 novos casos por ano não são suficientes para continuar esta luta a batalha exercida por pais e crianças, que sofrem desta patologia, seria ainda mais angustiante e desmotivadora. Por esta e todas as outras razões é que a campanha de solidariedade, entre os dias 5 de dezembro e 6 de janeiro, promovida pela APCC , faz sentido”, explica.