De acordo com o jornal Público, a IGAS está a averiguar se a cirurgia plástica a que António Gandra d'Almeida foi submetido em outubro, no Hospital de Gaia, respeitou as regras, ou se o cirurgião passou à frente de outros doentes na mesma situação.



A investigação surge após uma denúncia anónima sobre um eventual incumprimento das normas e orientações técnicas do Sistema de Gestão do acesso ao SNS.



António Gandra d'Almeida afirmou que tudo decorreu dentro da normalidade.