Acesso a urgências por doentes considerados não urgentes pode vir a ser limitado

Foto: António Antunes - RTP

Esta alteração consta de uma portaria que vai estar em consulta pública. A intenção é acabar com as chamadas falsas urgências.



O recurso às urgências em Portugal é quase o dobro do registado nos países da OCDE. Os dados do ano passado revelam que mais de 44 por cento dos doentes que recorreram aos serviços receberam as pulseiras azuis, verdes ou brancas, ou seja, não eram casos urgentes.



Os responsáveis pelas urgências hospitalares têm alertado para a pressão nestes serviços provocada pelos doentes considerados não urgentes. Agora, o Ministério da Saúde abre a porta ao fim do atendimento dos casos de doença ligeira nas urgências do SNS.