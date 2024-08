Acesso ao Ensino Superior. Engenharia Aeroespacial com a média mais elevada

NASA - Unsplash

De acordo com os resultados da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior divulgados pelo Ministério da Educação, a Engenharia Aeroespacial, na Universidade do Porto, registou a média mais alta: 19,45 valores. Um curso pioneiro ao nível da Universidade do Porto porque começa neste ano letivo 2024/2025.