País
Acessos insuficientes para 90% das crianças com necessidade de cuidados paliativos
Uma em cada nove crianças em Portugal com necessidade de cuidados paliativos continua sem ter acesso a estes serviços. A acrescentar dificuldade a este problema está a não nomeação da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, há mais de um ano e meio, o que dificulta as mudanças e a tomada de decisões.
O diagnóstico está feito há bastante tempo, mas tudo tarda em mudar e, por isso, esta sexta-feira é lançada a Carta de Belém.
Uma carta que pede um compromisso nacional, exigindo equipas de cuidados paliativos pediátricos, para que mais crianças possam ter acesso a estes cuidados especias. Cláudia Martins – RTP Antena 1
Uma carta que pede um compromisso nacional, exigindo equipas de cuidados paliativos pediátricos, para que mais crianças possam ter acesso a estes cuidados especias. Cláudia Martins – RTP Antena 1
Esta é uma realidade diagnosticada há muito mas sem mudanças efetivas.
A Carta de Belém envolve simbolicamente a Presidência da República. A partir das 10h00 de sábado, realiza-se na Estação Fluvial de Belém uma caminhada de sensibilização para a importância dos cuidados paliativos.