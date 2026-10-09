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Debate quinzenal com o primeiro-ministro na Assembleia da República

Acessos insuficientes para 90% das crianças com necessidade de cuidados paliativos

Acessos insuficientes para 90% das crianças com necessidade de cuidados paliativos

Uma em cada nove crianças em Portugal com necessidade de cuidados paliativos continua sem ter acesso a estes serviços. A acrescentar dificuldade a este problema está a não nomeação da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, há mais de um ano e meio, o que dificulta as mudanças e a tomada de decisões.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Myriam Zilles - Unsplash

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O diagnóstico está feito há bastante tempo, mas tudo tarda em mudar e, por isso, esta sexta-feira é lançada a Carta de Belém.

Uma carta que pede um compromisso nacional, exigindo equipas de cuidados paliativos pediátricos, para que mais crianças possam ter acesso a estes cuidados especias.
Cláudia Martins – RTP Antena 1

Esta é uma realidade diagnosticada há muito mas sem mudanças efetivas.

A Carta de Belém envolve simbolicamente a Presidência da República. A partir das 10h00 de sábado, realiza-se na Estação Fluvial de Belém uma caminhada de sensibilização para a importância dos cuidados paliativos.
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