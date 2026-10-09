Acessos insuficientes para 90% das crianças com necessidade de cuidados paliativos

Cláudia Martins – RTP Antena 1





Esta é uma realidade diagnosticada há muito mas sem mudanças efetivas.





A Carta de Belém envolve simbolicamente a Presidência da República. A partir das 10h00 de sábado, realiza-se na Estação Fluvial de Belém uma caminhada de sensibilização para a importância dos cuidados paliativos.

O diagnóstico está feito há bastante tempo, mas tudo tarda em mudar e, por isso, esta sexta-feira é lançada a Carta de Belém.Uma carta que pede um compromisso nacional, exigindo equipas de cuidados paliativos pediátricos, para que mais crianças possam ter acesso a estes cuidados especias.