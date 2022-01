Acidente A6. Associação dos Cidadãos Auto-Mobilizados explica motivos da reclamação

O ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o responsável pela segurança da comitiva, Nuno Dias, vão também responder pelo acidente por decisão do diretor do Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora.



A reabertura do inquérito resulta de uma reclamação hierárquica apresentada pela Associação dos Cidadãos Auto-Mobilizados.



Ouvido pela Antena 1, o advogado Paulo Graça justifica os motivos que motivaram esta ação.



O advogado Paulo Graça explica ainda que o passo dado pela Associação dos Cidadãos Auto-Mobilizados nada tem a ver com a pessoa de Eduardo Cabrita em si, mas sim com as funções que desempenhava na altura do acidente.