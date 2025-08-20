Acidente com autocarro no IP3 faz uma vítima mortal e pelo menos 30 feridos

A vítima mortal, um homem de 54 anos, viajava no veículo ligeiro, adiantou o tenente Gomes do destacamento de trânsito de Viseu, em declarações à RTP3.Vários feridos já foram encaminhados para o Hospital de Viseu e os passageiros que não necessitaram de assistência hospitalar deslocaram-se para o quartel dos Bombeiros Voluntários de Tondela. Um meio aéreo chegou a estar no local, mas já se retirou.Aconteceu no IP3 junto à localidade de Canas de Santa Maria, em Tondela. O autocarro partiu de Coimbra com destino a Viseu.