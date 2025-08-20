Acidente com autocarro no IP3 faz uma vítima mortal e pelo menos 30 feridos
Um acidente com um autocarro na IP3 na zona de Tondela provocou uma vítima mortal e 31 feridos leves. De acordo com o tenente Gomes, do Destacamento de trânsito de Viseu, tratou-se de um choque frontal entre um veículo pesado de passageiros e um veículo ligeiro de passageiros.
A vítima mortal, um homem de 54 anos, viajava no veículo ligeiro, adiantou o tenente Gomes do destacamento de trânsito de Viseu, em declarações à RTP3.Vários feridos já foram encaminhados para o Hospital de Viseu e os passageiros que não necessitaram de assistência hospitalar deslocaram-se para o quartel dos Bombeiros Voluntários de Tondela. Um meio aéreo chegou a estar no local, mas já se retirou.
Aconteceu no IP3 junto à localidade de Canas de Santa Maria, em Tondela. O autocarro partiu de Coimbra com destino a Viseu.
Aconteceu no IP3 junto à localidade de Canas de Santa Maria, em Tondela. O autocarro partiu de Coimbra com destino a Viseu.
O IP3 em Tondela continua cortado nos dois sentidos junto ao quilómetro 107 e não há previsão para a reabertura. A via alternativa para o trânsito é a Nacional 2, uma via paralela ao IP3.