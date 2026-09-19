Acidente com carro de bombeiros em Coruche faz quatro feridos

O camião dos Bombeiros Voluntários de Canha seguia para um incêndio na região de Santarém quando se despistou em Coruche.



Na sequência do acidente, que aconteceu pelas 15h00, quatro bombeiros ficaram feridos, um deles com ferimentos considerados graves.



O ferido grave foi transportado de helicóptero para o Hospital Garcia da Orta, em Lisboa. Os outros três seguiram para o Hospital de Santarém.



