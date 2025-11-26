Última Hora
Tiros em Bissau junto ao Palácio Presidencial. Sissoco Embalô terá sido detido

Acidente condiciona trânsito na Ponte 25 de Abril nos dois sentidos

Do acidente com motociclo resultou um ferido ligeiro.

RTP /
Foto: RTP

VER MAIS
O trânsito está condicionado no tabuleiro da Ponte 25 de Abril, nos dois sentidos, devido à ocorrência de um acidente de viação entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo no sentido Almada-Lisboa, avançou esta quarta-feira fonte policial.

De acordo com a informação recolhida pela agência Lusa junto do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), o motociclista sofreu ferimentos ligeiros, não havendo indicação sobre se houve necessidade de assistência médica no local.

O acidente foi registado às 10h57 e está a provocar condicionamentos no trânsito não apenas no sentido sul-norte, mas em ambos os sentidos da Ponte 25 de Abril, acrescentou a mesma fonte, referindo que a polícia está no local.

c/ Lusa
PUB
PUB