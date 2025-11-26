Acidente condiciona trânsito na Ponte 25 de Abril nos dois sentidos

O trânsito está condicionado no tabuleiro da Ponte 25 de Abril, nos dois sentidos, devido à ocorrência de um acidente de viação entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo no sentido Almada-Lisboa, avançou esta quarta-feira fonte policial.





De acordo com a informação recolhida pela agência Lusa junto do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP), o motociclista sofreu ferimentos ligeiros, não havendo indicação sobre se houve necessidade de assistência médica no local.

O acidente foi registado às 10h57 e está a provocar condicionamentos no trânsito não apenas no sentido sul-norte, mas em ambos os sentidos da Ponte 25 de Abril, acrescentou a mesma fonte, referindo que a polícia está no local.



