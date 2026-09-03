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Acidente Elevador da Glória. Avançam acordos e apoios no processo de indemnizações
Ao assinalar um ano do trágico acidente do Elevador da Glória, Duarte Nuno Vieira, presidente da comissão de indemnizações, prestou homenagem às 16 vítimas mortais e manifestou solidariedade para com os 24 feridos.
Sobre os 24 feridos, o responsável explicou que ainda não foi possível apresentar propostas de indemnização definitiva devido à necessidade de consolidação dos danos físicos e psíquicos sofridos, um processo demorado perante a gravidade das lesões. No entanto, ressalvou que a seguradora tem assumido o pagamento de despesas e o acompanhamento médico dos afetados.