Acidente Elevador da Glória. Avançam acordos e apoios no processo de indemnizações

Relativamente ao processo de indemnizações, Duarte Nuno Vieira explicou à RTP que a seguradora concluiu acordos com quatro famílias das vítimas mortais, encontrando-se sete processos em fase de negociação. Um caso está a ser tratado como acidente de trabalho e outro segue pela via judicial por ausência de acordo.



Sobre os 24 feridos, o responsável explicou que ainda não foi possível apresentar propostas de indemnização definitiva devido à necessidade de consolidação dos danos físicos e psíquicos sofridos, um processo demorado perante a gravidade das lesões. No entanto, ressalvou que a seguradora tem assumido o pagamento de despesas e o acompanhamento médico dos afetados.