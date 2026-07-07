Acidente em Agualva-Cacém. Montenegro diz ter recebido notícia "com grande consternação"

Foi com grande consternação que recebi a notícia do acidente no terminal rodoviário de Agualva-Cacém. Deixo aos familiares das vítimas mortais uma profunda palavra de conforto e condolências. Aos feridos, votos de uma rápida e plena recuperação. E, aos operacionais, voluntários e… — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) July 7, 2026

As duas vítimas mortais encontravam-se na paragem de autocarros e terão sido atropeladas. O ministro da Administração Interna também lamentou a tragédia e disse aguardar o resultado da investigação.





A PSP fala num "embate muito violento" e adiantou que as causas do acidente estão a ser investigadas.



, começa por escrever o primeiro-ministro numa mensagem partilhada no X.“Deixo aos familiares das vítimas mortais uma profunda palavra de conforto e condolências. Aos feridos, votos de uma rápida e plena recuperação. E, aos operacionais, voluntários e cidadãos que colaboraram no auxílio a esta tragédia, deixo também uma nota do reconhecimento e agradecimento do país”, acrescenta.O presidente da República contactou o autarca de Sintra para obter mais informações e lamentou as duas vítimas mortais.