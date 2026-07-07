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Acidente em Agualva-Cacém. Montenegro diz ter recebido notícia "com grande consternação"
O primeiro-ministro deixou uma "palavra de conforto e condolências" aos familiares das duas vítimas mortais do acidente desta terça-feira.
“Foi com grande consternação que recebi a notícia do acidente no terminal rodoviário de Agualva-Cacém”, começa por escrever o primeiro-ministro numa mensagem partilhada no X.
“Deixo aos familiares das vítimas mortais uma profunda palavra de conforto e condolências. Aos feridos, votos de uma rápida e plena recuperação. E, aos operacionais, voluntários e cidadãos que colaboraram no auxílio a esta tragédia, deixo também uma nota do reconhecimento e agradecimento do país”, acrescenta.
De acordo com os bombeiros, duas pessoas morreram e 16 ficaram feridas na sequência de um despiste, seguido de um atropelamento, de um autocarro junto à estação de comboio em Agualva-Cacém, Sintra, na manhã desta terça-feira.
O presidente da República contactou o autarca de Sintra para obter mais informações e lamentou as duas vítimas mortais.
Foi com grande consternação que recebi a notícia do acidente no terminal rodoviário de Agualva-Cacém. Deixo aos familiares das vítimas mortais uma profunda palavra de conforto e condolências. Aos feridos, votos de uma rápida e plena recuperação. E, aos operacionais, voluntários e…— Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) July 7, 2026
“Deixo aos familiares das vítimas mortais uma profunda palavra de conforto e condolências. Aos feridos, votos de uma rápida e plena recuperação. E, aos operacionais, voluntários e cidadãos que colaboraram no auxílio a esta tragédia, deixo também uma nota do reconhecimento e agradecimento do país”, acrescenta.
De acordo com os bombeiros, duas pessoas morreram e 16 ficaram feridas na sequência de um despiste, seguido de um atropelamento, de um autocarro junto à estação de comboio em Agualva-Cacém, Sintra, na manhã desta terça-feira.
O presidente da República contactou o autarca de Sintra para obter mais informações e lamentou as duas vítimas mortais.
O ministro da Administração Interna também lamentou a tragédia e disse aguardar o resultado da investigação.As duas vítimas mortais encontravam-se na paragem de autocarros e terão sido atropeladas.
A PSP fala num "embate muito violento" e adiantou que as causas do acidente estão a ser investigadas.
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