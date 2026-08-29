Acidente em Algés. Condutor detido sem carta de condução

Foi, por isso, iniciada uma perseguição policial. O condutor do veículo, ao chegar à zona do viaduto que liga a Avenida Brasília à Avenida da Índia, despistou-se e embateu em duas viaturas que se encontravam estacionadas na Avenida Brasília, em frente ao Museu do Combatente.Do acidente resultaram três feridos, com idades entre os 25 e 31 anos, incluindo o condutor da viatura. Dois foram transferidos para o Hospital de Santa Maria e um para o São Francisco Xavier.Em declarações aos jornalistas, o comissário Carlos Fernandes, da divisão de trânsito da PSP de Lisboa, afirmou que o condutor vai ser presente a interrogatório judicial.A circulação na Avenida Brasília permanece cortada enquanto decorrem os trabalhos de limpeza, prevendo-se a total abertura na próxima hora.