País
Acidente em Algés. Condutor detido sem carta de condução
O condutor da viatura envolvida no despiste em Algés, na manhã deste sábado, foi detido sem carta de condução.
Foi, por isso, iniciada uma perseguição policial. O condutor do veículo, ao chegar à zona do viaduto que liga a Avenida Brasília à Avenida da Índia, despistou-se e embateu em duas viaturas que se encontravam estacionadas na Avenida Brasília, em frente ao Museu do Combatente.
“Do embate resultaram danos nas viaturas estacionadas e um incêndio na viatura em fuga, tendo sido necessário ao polícia motociclista que efetuava a perseguição imobilizar o seu veículo e retirar o condutor da viatura em chamas”, explica a PSP.
Do acidente resultaram três feridos, com idades entre os 25 e 31 anos, incluindo o condutor da viatura. Dois foram transferidos para o Hospital de Santa Maria e um para o São Francisco Xavier.
“O condutor da viatura foi detido por falta de habilitação legal para conduzir, resistência e coação sobre funcionário e condução perigosa”, afirma a PSP.
Em declarações aos jornalistas, o comissário Carlos Fernandes, da divisão de trânsito da PSP de Lisboa, afirmou que o condutor vai ser presente a interrogatório judicial.
A circulação na Avenida Brasília permanece cortada enquanto decorrem os trabalhos de limpeza, prevendo-se a total abertura na próxima hora.